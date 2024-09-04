قناة النهار صريح جدا : هل تشارك المرأة الجزائرية العاملة في نفقات البيت ؟ بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2024 - 15:07 شارك غرِّد أرسل 59 0 صريح جدا : هل تشارك المرأة الجزائرية العاملة في نفقات البيت ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MForm اقرأ أيضا الشيخ النوي أوفيسيال: النوي يشكر لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب بعد نقله رسالة عجوز للرئيس تبون قناة النهار 22 أوت منسق عام لجمعية حماية المستهلك : " للأسف وصلنا للشعودة الالكترونية" قناة النهار 22 أوت رئاسيات 2024 : عبر إستغلال تجمعاتهم .. المواطنون يعرضون مطالبهم أمام المترشحين قناة النهار 19 أوت مواطنة من تيزي وزو: "الأبواب كلها مفتوحة للأحزاب مرحبا بيكم وسنصوت للأحسن" قناة النهار 24 أوت عبد المجيد تبون: أتعهد أمامكم أن التنمية ستبقى 4% مدرة للثروة ومناصب الشغل قناة النهار 03 سبتمبر السراج المنير : مفاتيح الفرج..الجزء الثاني قناة النهار 04 سبتمبر شاب من بجاية يوجه طلباً للمترشح تبون بعد الفوز في الانتخابات قناة النهار 28 أوت فاتح بوطبيق رئيس حزب جبهة المستقبل يضع إكليلاً من الورد بساحة الشهداء لباتنة قناة النهار 23 أوت جماهير غفيرة تستقبل المترشح عبد العالي حساني شريف بولاية وهران قناة النهار 24 أوت فاتح بوطبيق: خطابي في الحملة الانتخابية كان موضوعيا وأعتمد فيه لغة الأرقام قناة النهار 24 أوت