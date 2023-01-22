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قناة النهار

صريح جدا: هل يخصص الجزائري وقتا من يومه للقرآن؟

بقلم قناة النهار
صريح جدا: هل يخصص الجزائري وقتا من يومه للقرآن؟
صريح جدا
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صريح جدا: هل يخصص الجزائري وقتا من يومه للقرآن؟

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