قناة النهار صريح جدا: هل يخصص الجزائري وقتا من يومه للقرآن؟ بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2023 - 11:22 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 130 0 صريح جدا: هل يخصص الجزائري وقتا من يومه للقرآن؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1UVIz اقرأ أيضا العاصمة: تشييع جثامين عائلة واحدة لقوا حتفهم إختناقا بالغاز بمقبرة العالية قناة النهار 16 جانفي الرئيس تبون: هيبة الدولة ليس بالظلم والتسلط وإنما عدم السماح بخرق القانون مع الكبير قبل الصغير قناة النهار 19 جانفي عبد الله هنين يوجه رسالة لأساتذة التعليم.. "نحن لا ننقص من حقكم ونكمّل بعضنا البعض" قناة النهار 04 جانفي في الحلوة والمرة: أمير وأميرة المعروفين بـ "Mia Cake".. زوجان متشابهان في كل شيئ قناة النهار 02 جانفي بسكرة: فلاحو منطقة المازوشية بطولقة يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 11 جانفي في الحلوة والمرة: خيرة وبن علي.. قصة حب من اول نظرة بولاية الشلف قناة النهار 09 جانفي طالع هابط: ولاية الجزائر تقوم بتنظيف سوق سوريكال من النفايات بعدما أصبح مفرغة عمومية قناة النهار 03 جانفي الأئمة في خطبة الجمعة.. حذار من القـ.ـاتل الصامت مع موجة البرد الحالية قناة النهار 20 جانفي تعرفوا على معاني وتقاليد الإحتفال بالسنة الامازيغية يناير مع إخلف ثنهينان مختصة في الديكور الامازيغي قناة النهار 12 جانفي "زفيزف :"بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لـ2026..وراتبه ليس ضخم قناة النهار 06 جانفي