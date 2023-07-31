قناة النهار صريح جدا: هل يدخر العامل الجزائري المال كل شهر بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2023 - 11:04 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 15 0 صريح جدا: هل يدخر العامل الجزائري المال كل شهر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9sKj2 اقرأ أيضا ميلة: العمل في حصاد المحاصيل .. الشباب يعودون للفلاحة قناة النهار 22 جويلية الوادي : تفكيك شبكة تهريب ونقل المؤثرات العقلية وحجز 13455 كبسولة قناة النهار 26 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري قناة النهار 22 جويلية بين 7000 دج ومليون سنتيم..هذا ما يخصصه الجزائريون لقضاء يوم في الشاطئ قناة النهار 29 جويلية تيارت: النهار تقف على قصة غريبة لشابة كانت محبوسة في مسكن والدها لأكثر من سنة قناة النهار 22 جويلية والد الشهيد العسكري فيصل بن خليفة : مات شهيد..يماه خباتلو حقفو من لحم العيد لكن القدر اقوى قناة النهار 25 جويلية هذا ماقاله صاحب المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا من ولاية سطيف قناة النهار 17 جويلية إقبال كبير من المواطنين على إقتناء تحف المرجان بالقالة قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: زحف الرمال يردم قصور بلدية سالي بأدرار والسلطات في خبر كان قناة النهار 30 جويلية