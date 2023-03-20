قناة النهار صريح جدا: هل يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان ..؟ بقلم قناة النهار نشر في 20 مارس 2023 - 10:18 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 84 0 صريح جدا: هل يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان ..؟ رابط دائم : https://nhar.tv/xzDrM اقرأ أيضا بلماضي يقصف أصحاب البلاطوهات.."تهدرو غير من البعيد" قناة النهار 19 مارس رئيس الجمهورية يُشرف على إنطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة قناة النهار 28 فيفري "نوال زعتر: "الراجل لي ما يشاركنيش حياته الخاصة نطلقو قناة النهار 03 مارس "موقف طريف أثناء تسليم وإستلام مهام وزير الصناعة .." راح نخلّيلك ملفات ثقيلة قناة النهار 18 مارس الوزير الأول : نبشركم بإنجاز مراكز التخزين ومضاعفتها في آفاق 2023 قناة النهار 16 مارس الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت قناة النهار 07 مارس "وزير الصناعة الصيدلانية لمجمّع صيدال :" نتوما راكم تستعملوا في أموال الدولة وماشي قادرين تسيروا قناة النهار 09 مارس طالع هابط: مصنع فحم يشكل خطر كبير على سكان ولاية معسكر في غياب تام للسلطات قناة النهار 12 مارس سعيدة : مرض الأنزيم يحرم الطفلين محمد وياسين الوقوف على رجليهما قناة النهار 11 مارس شاهد..مداهمة درك بجاية لمستودع مختص في صناعة و تعليب مادتي الزيتون والففل المخلل قناة النهار 16 مارس