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قناة النهار

صريح جدا : هل يستطيع الجزائري قضاء وقته في المنزل بدون مكيف ؟

بقلم قناة النهار
صريح جدا : هل يستطيع الجزائري قضاء وقته في المنزل بدون مكيف ؟
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صريح جدا : هل يستطيع الجزائري قضاء وقته في المنزل بدون مكيف ؟

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رابط دائم : https://nhar.tv/cRo4L
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