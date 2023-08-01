قناة النهار صريح جدا : هل يستطيع الجزائري قضاء وقته في المنزل بدون مكيف ؟ بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2023 - 13:17 شارك غرِّد أرسل 27 0 صريح جدا : هل يستطيع الجزائري قضاء وقته في المنزل بدون مكيف ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cRo4L اقرأ أيضا القتـ.ـل الخطأ في حوادث مرور..أي قرارات قانونية ؟ قناة النهار 19 جويلية طالع هابط: تجار قطع الغيار بتبسة يناشدون رئيس الجمهورية بتخفيف قانون الشعاع الجمركي قناة النهار 11 جويلية مشاهد مباشرة من البويرة..الحراـ.ـئق تلتهم الغطاء النباتي قناة النهار 24 جويلية خنشلة : حفل زفاف أسطوري للشاب شمس الدين الكفيف قناة النهار 16 جويلية البليدة : مكتتبو عدل 2 بموقع بني تامو يحتجون أمام المقر الجهوي لوكالة عدل قناة النهار 19 جويلية وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري قناة النهار 22 جويلية طالع هابط: تحقيقات النوي تفضح تقاعس مسؤولي ولاية الأغواط وينتفض ضدهم بسبب محطة لتصفية المياه قناة النهار 27 جويلية هذا ماقاله وزير الصحة حول الحادث المأساوي بتمنراست قناة النهار 20 جويلية طالع هابط: طريق عام بالعاصمة وكأنك في ليبيا أو سوريا أيام الحرب قناة النهار 20 جويلية بجاية: وزير الداخلية يعاين ميدانيا المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 25 جويلية