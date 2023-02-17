قناة النهار صريح جدا: هل يعلم المواطن بوجود شبابيك الصيرفة الإسلامية ؟ بقلم قناة النهار نشر في 17 فيفري 2023 - 08:51 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 111 0 صريح جدا: هل يعلم المواطن بوجود شبابيك الصيرفة الإسلامية ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fzjdv اقرأ أيضا "الفنانة نوال زعتر تذرف الدموع وتتحدث كيف عاشت طفولتها.. " ما عشتهاش بإنتظام قناة النهار 10 فيفري مدرب المنتخب المحلي "مجيد بوقرة" يحيي أنصار الخضر بعد الخسارة قناة النهار 05 فيفري أحوال الطقس / أجواء ممطرة على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 03 فيفري "إبتسام حملاوي :" المياه كانت لها الأولوية في المساعدات .. لهذا السبب قناة النهار 08 فيفري الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل اللواء الإماراتي مبارك سعيد غافان قناة النهار 01 فيفري أجواء ممطرة على أغلب المناطق الشمالية..التفاصيل قناة النهار 06 فيفري بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض قناة النهار 07 فيفري طالع هابط: بعد بث الحالة كارثية بالطريق السيار إتجاه العفرون.. السلطات تتحرك قناة النهار 14 فيفري غلق الاستيراد يحفز المؤسسات الوطنية على الانتاج و الاستثمار قناة النهار 10 فيفري سياسة: مؤتمر الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .. إثبات الإنتماء بمعطيات جديدة قناة النهار 28 جانفي