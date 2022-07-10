قناة النهار صريح جدا: هل يفضل الجزائريون معايدة الأهل في الواقع أم المواقع ؟ بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2022 - 10:17 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 12 0 صريح جدا: هل يفضل الجزائريون معايدة الأهل في الواقع أم المواقع ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RJuMq اقرأ أيضا حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات قناة النهار 08 جويلية أمن: مرافقة العائلات الجزائرية يومي عيد الأضحى.. رهان رجال الأمن قناة النهار 08 جويلية دلال خير: حكيم.. فقد عينه اليسرى ويعيش على أمل إنقاذ عينه اليمنى قناة النهار 08 جويلية هذه آخر الروتوشات من داخل قاعة الصحافة الدولية الخاصة بتغطية الألعاب المتوسطية في وهران قناة النهار 21 جوان عبد المالك لهولو يحقق برونزية سباق 400 متر حواجز قناة النهار 01 جويلية وصول رئيس الجمهورية رفقة الفريق الأول شنقريحة للاشراف على الاستعراضات العسكرية قناة النهار 05 جويلية تربية كباش المصارعة والإعتناء بها.. ظاهرة تستهوي الكثيرين قناة النهار 08 جويلية ياسر تريكي يتسلم الميدالية الذهبية.."فخور جدا أني شرفت الجزائر بتتويجي ونوعدكم نطلع العلام في فرنسا" قناة النهار 30 جوان "اليوتوبر المصري محمود حجازي يشجع بعثة الرياضيين الجزائريين .." راح نرجع لابسين الميداليات قناة النهار 22 جوان جدال بين زبون وموّال حول أسعار الكباش .."راكم ضـ.ـحّيو بالزواولة !!" قناة النهار 01 جويلية