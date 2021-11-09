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قناة النهار

صريح جدا: هل يقبل الشاب الجزائري الزواج من إمرأة مصابة بمرض مزمن ؟

بقلم قناة النهار
صريح جدا: هل يقبل الشاب الجزائري الزواج من إمرأة مصابة بمرض مزمن ؟
صورة مركبة
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الزواج بامرأة مصابة بمرض مزمن، ليس كل الرجال يقبلون بهذا الوضع، كاميرا النهار نزلت إلى الشارع لرصد آراء الرجال.

آرائهم تباين بين مؤيد ومعارض، فمنهم من قال أنه يقبل بهذا الوضع إذا كان يحبهان أو بصريح العبارة “نطيح معها راجل”.

بالمقابل هناك من رفض الأمر، وهذا بأحكام غير مقنعة.

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