صريح جدا: هل يقبل الشاب الجزائري الزواج من إمرأة مصابة بمرض مزمن ؟

الزواج بامرأة مصابة بمرض مزمن، ليس كل الرجال يقبلون بهذا الوضع، كاميرا النهار نزلت إلى الشارع لرصد آراء الرجال.

آرائهم تباين بين مؤيد ومعارض، فمنهم من قال أنه يقبل بهذا الوضع إذا كان يحبهان أو بصريح العبارة “نطيح معها راجل”.

بالمقابل هناك من رفض الأمر، وهذا بأحكام غير مقنعة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp