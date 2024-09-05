قناة النهار صريح جدا / هل يكتب الرجل الجزائري أملاكه بإسم زوجته بقلم قناة النهار نشر في 05 سبتمبر 2024 - 09:35 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا / هل يكتب الرجل الجزائري أملاكه بإسم زوجته إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zCwsK اقرأ أيضا فاتح بوطبيق: يجب أن نكون أوفياء للمترشح الحر عبد المجيد تبون لهذا السبب قناة النهار 24 أوت مستغانم: سائقو الأجرة يفرضون منطقهم.. أسعار ووجهات حسب الأهواء قناة النهار 21 أوت غليزان : بعد تسجيل تلاعب في مسار الدجاج المستورد .. خرجات رقابية مكثفة للمطاعم قناة النهار 02 سبتمبر الشيخ النوي أوفيسيال: النوي يوجه رسالة للأيادي الخارجية ويرد على كل من أوّل تصريحات تبون حول فلسطين قناة النهار 22 أوت مراد : المترشح الحر عبد المجيد تبون يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات قناة النهار 26 أوت مراد: كل إلتزمات الرئيس الـ 54 تم تجسيدها لأنها إلتزامات منبثقة من الواقع الذي كان يعيشه المواطن قناة النهار 26 أوت أخطيك من الفاميليا..هكذا تؤثر هذه العبارة على صلة الرحم عند الجزائريين ! قناة النهار 20 أوت سطيف: مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا قناة النهار 30 أوت عبد المجيد تبون: أتعهد أمامكم أن التنمية ستبقى 4% مدرة للثروة ومناصب الشغل قناة النهار 03 سبتمبر أخدم و عول : شاهدو قصة إسماعيل الذي تخلى على شهرية خيالية وهكذا كانت المفجأة قناة النهار 21 أوت