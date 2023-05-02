قناة النهار صريح جدا: هل يلتزم العامل الجزائري بأوقات عمله المحددة ؟ بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2023 - 10:10 شارك غرِّد أرسل 58 0 صريح جدا: هل يلتزم العامل الجزائري بأوقات عمله المحددة ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UeV5d اقرأ أيضا "طالع هابط: تبقى بلا راس.. " شاهد الفوضى في سيدي عبد الله المدينة الجديدة قناة النهار 25 أفريل الفنانة "منال غربي" تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي قناة النهار 14 أفريل ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة قناة النهار 27 أفريل وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ قناة النهار 01 ماي شوفو حكايتي: عمي سفيان.. توفيت زوجته بالسرطان وأصبح يعيل إبنه المعاق وسط معاناة وفقر قناة النهار 23 أفريل رمضان مع هشام كووك : مقبلات و تحلية باناكوطا قناة النهار 11 أفريل سيد علي جبري يكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية قهوة الشومارة قناة النهار 16 أفريل ضابط شرطة رئيسي: هذه أصناف المركبات والدراجات النارية الممنوعة من التحرك ليلا قناة النهار 23 أفريل وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرة القدس قناة النهار 14 أفريل موجة حرّ مع درجات حرارة قياسية قناة النهار 28 أفريل