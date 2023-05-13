قناة النهار صريح جدا: هل يملك الجزائري ثقافة إدخار المال ؟ بقلم قناة النهار نشر في 13 ماي 2023 - 11:51 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا: هل يملك الجزائري ثقافة إدخار المال ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wItFo اقرأ أيضا قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي هذاماقاله وزير الإتصال بالنسبة للصحفيين الذين يطلبون إعتماد للعمل لصالح الإعلام الأجنبي قناة النهار 03 ماي طالع هابط: النوي يناشد السلطات بالتدخل في قضية ملعب بوشاوي بعدما تم تدشينه وإعادة غلقه قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: النوي يفجر فضيحة كبيرة ويكشف المتسببين في تلوث واد الحراش ويطالب السلطات بالتدخل العاجل قناة النهار 02 ماي عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي محل المنتجات الجزائرية بـ "باشاك شهير"..قبلة الجزائريين والعرب في إسطنبول قناة النهار 24 أفريل "ارزقي رمان " المباراة أمام الصومال صعبة من الناحية الذهنية قناة النهار 28 أفريل وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر قناة النهار 01 ماي أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي غرداية : أعيان ومشايخ الولاية يجتمعون للتغافر تعبيرا عن التماسك و لم الشمل قناة النهار 24 أفريل