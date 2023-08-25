قناة النهار صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث بقلم قناة النهار نشر في 25 أوت 2023 - 15:12 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 30 0 صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N5Atn اقرأ أيضا صريح جدا: أراء الجزائريين حول إرتفاع حالات الغرق بالشواطئ قناة النهار 07 أوت الجزائر خضراء بإذن الله.. مبادرة تحصد الملايين من المتابعين عبر الوطن قناة النهار 13 أوت طالع هابط: مداهمات رجال الدرك الوطني للمطاعم والشواطئ .. دائما بالمرصاد قناة النهار 13 أوت تيزي وزو: انطلاق قافلة تضامنية إلى المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية بويرة قناة النهار 08 أوت صحة: علاج ضعف النظر في ثواني عيادة شيالي سمايل توفر آخر تقنيات طب العيون قناة النهار 07 أوت طالع هابط: النوي يطالب والي عين تموشنت بإنصاف راعي طاعن في السن وإيجاد حل له ولماشيته قناة النهار 10 أوت طالع هابط: النوي يطالب الشباب بالحذر وتجنب السباحة في الشواطىء الصخرية قناة النهار 06 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت صريح جدا : وعود الزواج الكاذبة..هذا هو رأي الجزائريين قناة النهار 08 أوت فاسألوا: سلعة الله الغالية الجنة قناة النهار 10 أوت