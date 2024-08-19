قناة النهار صريح جدا : وقتاش تتزوج..أكثر سؤال يحرج الشباب الجزائري ! بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2024 - 10:12 شارك غرِّد أرسل 185 0 صريح جدا : وقتاش تتزوج..أكثر سؤال يحرج الشباب الجزائري ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8LHQI اقرأ أيضا سياسة : كل محاولات التشويش إصطدمت بعزم الجزائريين على إنجاح الإستحقاق الرئاسي قناة النهار 18 أوت شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت شاهد وصول الأبطال إيمان خليف..كيليا نمور و جمال سجاتي إلى أرض الوطن قناة النهار 12 أوت مختصة في الطب العربي : هذا النوع من الأصماغ يعتبر ترامادول طبيعي..مسكن للألم قناة النهار 12 أوت كيليا نمّور توجه رسالة للشعب الجزائري..شكرا على الدعم الكبير قناة النهار 12 أوت مختصة في أمراض النساء : "أي حمل خارج الرحم لازملو الإجهاض " قناة النهار 13 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت وزير التجارة : "القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة" قناة النهار 08 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : نواب البرلمان يقومون بحملات تحسيسية في المقاهي لإبراز أهمية الإنتخابات قناة النهار 13 أوت تكريم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن قناة النهار 06 أوت