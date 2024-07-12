قناة النهار صريح جدا / “يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ” بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2024 - 09:54 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 103 0 صريح جدا / “يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BUiSs اقرأ أيضا صريح جدا / هكذا هي أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 21 جوان رئيس الجمهورية يشرف على تدشين حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد قناة النهار 03 جويلية بـ3 لغات .. هكذا استقبلت فتيات الرئيس تبون في تيزي وزو قناة النهار 10 جويلية لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط قناة النهار 22 جوان خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يعطي إشارة إنطلاق عملية توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية قناة النهار 03 جويلية حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد قناة النهار 08 جويلية صريح جدا : هذه هي الهدايا التي سيقدمها الأولياء لأبنائهم الناجحين في البيام قناة النهار 29 جوان نهاركم مبروك..العدد الأول قناة النهار 30 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 24 جوان