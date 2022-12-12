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قناة النهار

صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول

بقلم قناة النهار
صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول
صريح جدا
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صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول

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