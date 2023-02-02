صعوبة الولوج لمنصة “تذكرتي”

لاتزال المنصة الإلكترونية “تذكرتي“، المخصصة لبيع تذاكر نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، معطلة، لغاية اليوم الخميس.

هذا بعد، أن سبق للجنة المنظمة للشان، أن أعلنت عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، كشفت فيه عن الموعد الجديد لإنطلاق عملية بيع التذاكر.

والذي تم تحديده، صبيحة اليوم الخميس، بداية من الساعة 9.00 صباحا، ولكن المنصة لاتزال معطلة، لايمكن الولوج إليها.

ويجدر للإشارة، نهائي الشان المقرر هذا السبت سيقام بملعب نيلسون مانديلا، بين المنتخب الوطني ضد السنغال على الساعة 20.30.