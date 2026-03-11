صعوبة في السير وطرقات مغلقة بهذه الولايات!

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في غلق العديد من الطرقات والمحاور بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأشارت مصالح الدرك الوطني، إلى أن الطريق مغلق بالطريق الاجتنابي الرابط بالطريق الولائي رقم 04 بالمنطقة المسماة واد الحصرة بلدية بوقايس، بسبب ارتفاع منسوب المياه. أما بولاية النعامة تم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 06 ج الرابط بين بلديتي جنين بورزق و صفيصيفة بسبب تساقط الثلوج.

كما حذّرت ذات المصالح، من ضباب كثيف بالطريق السيّار شرق غرب بالضبط على مستوى مرتفع عين تفيف إتجاه خميس مليانة ولاية عين الدفلى.