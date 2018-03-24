صعوبة في حركة المرور بسبب الثلوج بتيسمسيلت

سجلت مصالح الحماية المدنية على مرتفعات ولاية تيسمسيلت، صعوبات كبيرة في حركة المرور عبر شبكة الطرقات بسبب تساقط الثلوج.

وقد تسبّب تساقط الثلوج الذي دام لأكثر من ساعتين بالمرتفعات الجبلية بعد ظهر اليوم السبت في تسجيل “صعوبات كبيرة” في حركة السير.

وهذا بمقاطع الطرق الولائية رقم 9 الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية، ورقم 5 بين ثنية الحد وسيدي بوتشنت.

والطريق رقم 25 بين سيدي سليمان وحدود ولاية عين الدفلى، ورقم 21 بين بلدية الملعب وحدود ولاية تيارت.

وتواصل مصالح الأشغال العمومية مدعومة بمصالح البلديات، وأعوان الحماية المدنية مجهوداتها الرامية لتسهيل حركة المركبات بإستعمال كاسحات الثلوج ومادتي الملح والحصى.