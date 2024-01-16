صعود خرافي في قيمة اللاعب مابولولو بعد هدفه في مرمى الخضر

طالب رئيس نادي الإتحاد السكندري، محمد مصليحي، بمبلغ مالي ضخم، مقابل التخلي عن خدمات لاعبه الدولي الأنغولي، كريستوفاو باسينسيا مابولولو.

بعد أن تمكن خلال مواجهة الأمس الإثنين، من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده، أمام المنتخب الوطني.

وصرح رئيس نادي الإتحاد السكندري، مصيلحي، لقناة “أون تايم سبور” المصرية عقب نهاية مواجهة الخضر أمام أنغولا:”سعداء بالمستوى الذي قدمه المهاجم مابولولو وتسجيله هدف أمام الجزائر”.

وأضاف المتحدث:”تلقينا عرض بخصوص مابولولو، مقابل مليوني ونصف المليون دولار، وبكل تأكيد بعد مشاركته في “الكان” ستتضاعف قيمته السوقية”.

وختم المصيلحي:”على أقل تقدير سنطلب مبلغ 5 ملايين دولار للتخلي عن خدمات اللاعب مابولولو”.