صعود رسمي إلى القسم الممتاز.. مولودية الجزائر تعود إلى مكانتها بين الكبار

رسّم نادي مولودية الجزائر لكرة اليد، اليوم الجمعة، عودته إلى القسم الممتاز، بعد موسم استثنائي توِّج اليوم بفوز ثمين خارج الديار أمام الملاحق المباشر مستقبل وادي سلي بنتيجة 27-18.

في مواجهة احتضنتها القاعة المتعددة الرياضات بولاية الشلف.

بهذا الانتصار، يكون عميد الأندية الجزائرية قد وقّع على فوزه الثاني والعشرين على التوالي هذا الموسم.

ليؤكد بذلك سيطرته المطلقة على المنافسة ويضمن بطاقة الصعود قبل ثلاث جولات كاملة من نهاية البطولة. في مشهد يجسد عودة قوية ومستحقة للفريق إلى النخبة.

الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة مشروع رياضي مدروس سطّرته إدارة المولودية. مرفوقًا بتأطير فني محكم وروح جماعية عالية داخل التشكيلة التي لم تتذوق طعم الهزيمة منذ انطلاق الموسم.