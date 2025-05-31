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الرياضة

صعود 3 أندية إلى البطولة المحترفة بداية من الموسم القادم

بقلم محمد لمين صحراوي
صعود 3 أندية إلى البطولة المحترفة بداية من الموسم القادم
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قرر المكتب الفدرالي لـ”الفاف” رفع عدد الأندية الصاعدة إلى البطولة المحترفة، بداية من الموسم الكروي القادم لقسم “الهواة” بمجموعتيه “وسط-غرب” و”وسط-شرق”.

وجاء قرار المكتب الفدرالي، نزولا عند مطالب رؤساء الأندية، وذلك، على هامش الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت، بمدينة وهران.

وأعادت الصحفية الرسمية للرابطة المحترفة، عبر “فيسبوك” إعادة نشر بيان رسمي لرابطة الهواة، يؤكد أنه وبداية من الموسم الجديد 2025-2026. ستصعد إلى البطولة المحترفة 3 أندية، عوض ناديين فقط، مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.

وإلى جانب المتصدر عن مجموعة “وسط- شرق” ومجموعة “وسط-غرب”، فقد تقرر إجراء دورة مصغرة لصاحبي المركزين الثاني والثاني من كل مجموعة.

وسيلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث عن كل مجموعة مباريات فاصلة، بنظام “البلاي أوف” الذي يميز مختلف الدوريات العالمية.

على أن يلتقي الفريقان الفائزان في نصف نهائي “البلاي أوف” في مباراة نهائية. تُحدد هوية الصاعد الثالث إلى حظيرة الكبار، إلى جانب متصدر مجموعتي “الشرق والغرب” على حد سواء.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎LNFA NIAS IAEMARAL sH شاد Championnat D2 Algérie d' LIGUED mobilis نظام منافسة جديد في القسم الثاني هواة ابتداء من الموسم القادم! الصعود سيكون بالشكل التالي: اصحاب المرتبة الأولى في كل مجموعة (الشرق والغرب) يصعدون مباشرة القسم الأول. أصحاب المرتبتين الثانية والثالثة من كل مجموعة سيلعبون مباريات فاصلة كالتالي: (مجموعة الغرب) (مجموعة الشرق المرتبة (مجموعة الشرق) (فی المرتبة المرتبة (مجموعة الغرب) المرتبة الفائزان من نصف النهائي جهان في مباراة نهائية والمتوج منهم يصعد كفريق ثالث إلى القسم الأول. Algerienne Ligue2Algeri 2 Ligue‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/DWjV5
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