صعود 3 أندية إلى البطولة المحترفة بداية من الموسم القادم

قرر المكتب الفدرالي لـ”الفاف” رفع عدد الأندية الصاعدة إلى البطولة المحترفة، بداية من الموسم الكروي القادم لقسم “الهواة” بمجموعتيه “وسط-غرب” و”وسط-شرق”.

وجاء قرار المكتب الفدرالي، نزولا عند مطالب رؤساء الأندية، وذلك، على هامش الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت، بمدينة وهران.

وأعادت الصحفية الرسمية للرابطة المحترفة، عبر “فيسبوك” إعادة نشر بيان رسمي لرابطة الهواة، يؤكد أنه وبداية من الموسم الجديد 2025-2026. ستصعد إلى البطولة المحترفة 3 أندية، عوض ناديين فقط، مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.

وإلى جانب المتصدر عن مجموعة “وسط- شرق” ومجموعة “وسط-غرب”، فقد تقرر إجراء دورة مصغرة لصاحبي المركزين الثاني والثاني من كل مجموعة.

وسيلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث عن كل مجموعة مباريات فاصلة، بنظام “البلاي أوف” الذي يميز مختلف الدوريات العالمية.

على أن يلتقي الفريقان الفائزان في نصف نهائي “البلاي أوف” في مباراة نهائية. تُحدد هوية الصاعد الثالث إلى حظيرة الكبار، إلى جانب متصدر مجموعتي “الشرق والغرب” على حد سواء.