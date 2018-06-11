“صغار” إيطاليا يترصدون “أوناس”

الرياضة
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“صغار” إيطاليا يترصدون “أوناس”
بقلم إسماعيل عشاش

يواصل الدولي الجزائري، آدم أوناس لفت انتباه “صغار” الدوري الإيطالي، إستعدادا للموسم القادم، فبعد “ساسولو” و”بارما” جاء الدور على “سبال”.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية، بأن المُدير الرياضي لـ”سبال” يسعى للظفر بصفقة الجناح الصاعد، خاصة وأنه لا يلعب تماما مع فريقه “نابولي”.

وعلى نفس النهج يسير المُدير الرياضي لـ”بارما” المُقتنع بإمكانية خطف لاعب “بوردو” السابق مجانا، في حالة قيام “البيرتينوبي” بإستقدامات كبيرة.

ووسط كل هذه الأخبار، يبقى مُستقبل صاحب القدم اليُسرى غير واضح المعالم، مابين تغيير الأجواء أو الإستمرار في قلعة “البيرتينوبي”.

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