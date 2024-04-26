صغار الخضر يتعادلون أمام الفراعنة في دورة لوناف

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره المصري بهدف في كل شبكة في إطار دورة إتحاد شمال إفريقيا “لوناف”.

وعرفت المباراة ندية من قبل الجانب الجزائري و المصري بالنظر إلى المستوى المتقارب بين اللاعبين و التكافؤ الكبير بين الكرة الجزائرية و المصرية.

وبعد تحقيق التعادل، يتواجد منتخب الفراعنة على رأس المجموعة بـ 8 نقاط، في حين يحتل صغار المنتخب الوطني في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط كاملة، والمغرب بـ 5 نقاط.