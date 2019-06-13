صـبّ مستحقات الأساتـذة الحرّاس في «البيام» بداية مـــن يوم الأحد  

شرط أن تكون أسماؤهم ضمن النظام الرقمي الذي استحدثته الوزارة

«أوناك» يسلم اليوم رؤساء مراكز تصحيح «البيام» نموذج الإجابات

من المنتظر أن يحصل الأساتذة الحراس الذين قاموا بحراسة امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط «بيام» على مستحقاتهم المالية، بداية من يوم الأحد.

وهذا بفضل الإجراء الذي وضعته وزارة التربية هذا العام، والذي يحث على ضرورة الحصول على مستحقات الأساتذة الحراس مباشرة بعد انتهاء عملية الحراسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوزارة أكدت على أن المستحقات ستدخل في حسابات الأساتذة الحراس الذين قاموا بتسجيل أنفسهم ضمن الأرضية الرقمية الخاصة بهم.

في حين سيحرم كل من لم يقم بعملية التسجيل في الأرضية الرقيمة من مستحقات الحراسة لأنه يعتبر غائبا عن الحراسة.

هذا وكانت الوزارة قد استحدثت إجراء جديدا في عملية دفع مستحقات مؤطري الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة.

جمع الملفات المالية الخاصة بالمؤطرين وإيداعها إلى مصلحة الامتحانات بمديرية التربية في اليوم الموالي لنهاية الامتحان0

ومن ثم تحويلها إلى الدواوين الجهوية للامتحانات والمسابقات لمعالجتها ثم دفع المستحقات المالية للمؤطرين.

يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة التربية عن تقديم تعويضات مغرية لحراس ومصححي شهادات «السانكيام» و«البيام» و«الباك».

حيث سيتم صب تعويضات ومنح لصالح حراس ومصححي الامتحانات.

وحسب المعلومات، فإن المعنيين سيكون لهم الحظ للاستفادة من امتيازات قامت الحكومة بتثمينها والموافقة عليها.

من جهة أخرى، راسل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رؤساء مراكز التصحيح الخاصة بالتعليم المتوسط وقدموا لهم سلم التنقيط الخاص بكل مادة وأمرهم بالاعتماد عليه.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى «النهار»،إلى أن الديوان اعتمد على سلم تنقيط يستطيع التلميذ من خلاله الحصول على علامات لا بأس بها.

في حال إن كانت النتيجة خاطئة، حيث يعتمد هذا السلم على الطريقة والمنهجية التي اتبعها التلميذ ولا يعتمد على النتيجة في حد ذاتها خاصة في المواد العلمية.