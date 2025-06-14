نافذة على الحياة الزوجية

صفات لا تقبلها المرأة في الرجل..

كثير من الصفات قد تتحملها المرأة في شريك حياتها، ولكن هناك لا يمكن أن تقبلها لأنها ببساطة على نفسيتها بشكل كبير. فتقتل لديها كل قدرة على التعايش معها، ومن عيوب الرجل التي لا تستطيع المرأة التعايش معها:

البخل:

فهو حرمان لا نهائي، ومعاناة أبدية، هو أسوأ عيب على الإطلاق، فالمرأة تكون ميتة على قيد الحياة إلى جانب الرجل البخيل. معه سوف تهدر الكثير من الطاقة لأن بخله لن يتوقف عند حد البخل المادي الذي يرتبط بالمادة. ولكنه يشمل البخل في المشاعر، وهو شيء ضد عاطفة المرأة التي فطرها اللي عز وجل عليها. ولذلك لا تقوى المرأة على تحمل بخل الرجل في الحب والمشاعر، وتنهار مع بخله المادي الذي يجعلها بائسة في الحياة.

الخيانة:

من اخطر العيوب، التي قد يتعدة أثرها السيئ إلى هدم مؤسسة زوجية وفك رابط الميثاق الغليظ. ولذلك يأتي هذا العيب ضمن عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها. لأن الحياة مع الرجل الخائن غير مستقرة وغير آمنة، وتصيب المرأة بعدم الراحة. والخيانة ليست مجرد عيب لأنها تتخطى ذلك. لأن الخيانة تعكس جوانب كثيرة من شخصية الرجل التي لا تحبها المرأة، ولا تقوى على الاستمرار معها، كما أنه من المستحيل أن تستقيم الحياة الزوجية مع رجل خائن. وان حدث فذلك يعني أن أنثاه تموت في كل لحظة أجبرتها الحياة على الاستمرار معه.

إدمان الكذب:

وهنا نقصد الاعتياد عليه واستعماله كأسلوب لاستغفال المرأة أو استغلال مشاعرها، وبالتالي انعدام المصداقية، وزعزعة الثقة. وكثير من التوترات في العلاقة، ولذلك لا تستطيع المرأة التعايش مع الرجل الكاذب. كما أن إدمان الكذب من عيوب في الرجل لا التي لا تستطيع المرأة تقبّلها أو التغاضي عنها، لأنها ستفقد معه الأمان. والشعور بالطمأنينة، لأن من يدمن الطريق إلى الكذب، لن يحاول تجربة طريق الصدق الذي لا يعرفه.

ضعف الشخصية:

فالزواج بالنسبة للمرأة الاستناد على قوة رجل، أما إن وجدت ضعفا في شخصيته فحتما سوف تشعر أنها ليست بأمان. لأن الرجل ضعيف الشخصية لا يمكنه اتخاذ القرارات، ولا يقوى على مواجهة تحديات الحياة. ويفشل أمام الأزمات. كما أن ضعف شخصية الرجل يجعل حياة أنثاه مملة وكئيبة، لأن المرأة تشعر أنه يجب عليها أن تتجرد من أنوثتها لتقوم بدوره. ولتقوى على القيام بما لا يقوم به الرجل، وهو ما لا ترضاه كثير من النساء.

اللامبالاة:

فاللامبالاة تدل على برود أفعال الرجل في كثير من المواقف، وهو أمر محبط للزوجة. كما أن لامبالاة الرجل تُثقل على عاتق المرأة في كثير من الأمور الحياتية المختلفة. وقد تكون اللامبالاة عند الرجل أحد أهم أسباب انفعال المرأة من الرجل، وسبباً مهماً أيضاً في عدم انتهاء الخلافات بينهما. لأن المرأة تريد أن تشعر بأن هناك من يسندها ويراعيها ويفكر معها، لا أن يقف ساكناً دون أدنى رد فعل.

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