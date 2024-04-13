صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من الأراضي المحتلة
كشفت مصادر اعلامية، اليوم، إن الدفاعات الجوية الصهيونية اعترضت عدة أجسام في سماء مدينة تل أبيب.
وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وبئر السبع والنقب والسهل الساحلي في حيفا وتل أبيب والبحر الميت والقدس.
وتتعرض كامل المدن الفلسطينية للقصف بالصواريخ وسماع أصوات انفجارات فوق مجد الكروم والشاغور.
ورصدت عشرات الطائرات المسيرة تحلق في سماء مدينة العقبة الأردنية وتتجه صوب إيلات بفلسطين المحتلة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه نفذ عملية بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذلك ردا على جريمة الكيان الصهيوني اثر قصف قنصليتهم في دمشق بسوريا قبل مدة، واغتيال بعض القادة الايرانيين.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، أنه تم اطلاق اسم “الوعد الصادق” على هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد أهداف صهيونية والتينفذتها القوات الجوية الفضائية.