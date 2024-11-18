صفة وزير الدولة لعطاف وعرقاب.. ودمج وزارة الفلاحة مع الصيد البحري تحت قيادة شرفة
أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي الجديد منح صفة وزير دولة، لكل من وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. كما تم دمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري،
وتضمن التعديل أيضا، دمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري بقيادة يوسف شرفة.
ومن جهتها، أصبحت وزارة الشباب والرياضة بحقيبتين، وزارة الرياضة بقيادة وليد صادي، والشباب بقيادة حيداوي.
أما وزارة التجارة، فقد أصبحت هي الأخرى بحقيبتين، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بقيادة محمد بوخاري. ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بقيادة زيتوني.
وأصبحت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بحقيبتين، وزارة الصناعة بقيادة سيفي غريّب، ووزارة منتدبة مكلفة بالإنتاج الصيدلاني بقيادة فؤاد حاجي.