صفحة سوناطراك على ”فيسبوك” تتعرض لممارسات اجرامية وغير أخلاقية!

كشف حساب مؤسسة سوناطراك على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنه قد تعرض في الأونة الأخيرة لعدة محاولات سرقة ادبية.

بالإضافة الى انتحال الهوية المرئية والشخصية الإعلامية من قبل صفحات مجهولة المصدر تدعي أنها تابعة لمؤسسة سوناطراك.

أين تتبنى شعار المؤسسة وألوانها وحتى محتواها، حسب ما كشفه بيان شركة سوناطراك.

وأضاف نفس البيان، ان مؤسسة سوناطراك لا تملك سوى حسابا رسميا واحدا وواحدا فقط على الفايسبوك.

وهو مسجل على المنصة الرقمية ومحمي بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك.

مما يستثني بطبيعة الحال جميع حسابات الفايسبوك الأخرى، ويمنعها من استخدام الميثاق الاتصالي الخاص بـسوناطراك في منشوراتها.

وختم ذات البيان، أن سوناطراك تدين بشدة هذه الممارسات الإجرامية وغير الاخلاقية.

كما تعلم المواقع المعنية وكذا الرأي العام أنها اتخذت إجراءات صارمة، ضد هذه المواقع المحتالة والتي تمس بشكل خطير بسمعة سوناطراك وتضر بمصداقيتها.