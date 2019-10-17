صفحة فايسبوك تطيح بشبكة دولية مختصة في تهريب حراڨة من وهران إلى اسبانيا

أسفرت عملية مراقبة وتتبع حثيثة لصفحة فايسبوك عن الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات سرية إلى السواحل الاسبانية.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الشبكة تتكون من 4 جزائريين و7 مغاربة.

وقد جاءت العملية التي نفذها عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك بوهران بعد استغلال معلومات حول أحد عناصر الشبكة.

وبعد القيام بترصد المشتبه به، تبين أنه كان ينشط على مستوى الأنترنت، باستعمال إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، للقيام بالتحضير لرحلات “حرڨة “.

كما قادت التحريات إلى أن رحلات “الحرقة” كانت تتم انطلاقا من سواحل وهران نحو إسبانيا.

وبعد تعميق التحقيقات، تم التوصل إلى تحديد موقع انطلاق إحدى الرحلات، قبل أن يجري القبض على 4 أشخاص كانوا على متن مركبة من نوع اكسبراس.

وقد أسفرت عملية تفتيش المركبة عن حجز 15 برميل بنزين، كانت مخصصة كوقود لرحلة ” الحرڨة”.

وبعد اقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الامن والتحقيق معهم، اعترفوا بمكان تواجد 7 “حراقة” يحملون الجنسية المغربية.

كما انتهت العملية بحجز زورق مزود بمحرك 50 حصان بخاري.