“صفر” ثالث في تونس.. هل انحصر وباء “كورونا”؟

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأربعاء، بأنها لم تسجل أي إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لليوم الثالث على التوالي، وأن مجموع الإصابات بقي منحصرا في حدود 1032 حالة.

وأكد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، بأن البلاد سجّلت إلى حد الآن 1032 حالة مؤكدة، شفيت منها 740 حالة وتوفي 45 شخصا، فيما بقيت 247 حالة في الحجر الصحي الإجباري، بينها 5 حالات فقط خطيرة.

وأكد وزير الصحة رغم حالة الاستقرار الوبائية في تونس، بأن يتوجب عدم الاغترار لأن الإصابات قد تعاود الظهور إن لم يتم التقيّد بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

للإشارة، فقد عادت المحلات التجارية الصغيرة وصالونات الحلاقة إلى العمل في تونس، أول أمس الإثنين، بعدما اتخذت السلطات التونسية قرار بغلقها هي والمدارس والمساجد وفرضت حظر تجوال في البلاد.