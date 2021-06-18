صفر حالة في 17 ولاية وإرتفاع في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 128.456 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3.615 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 262 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 94093 حالة. بينما يتواجد 23 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 09 سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.