صفر حالة في 17 ولاية وتراجع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 125.059 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3.360 حالة وفاة.

بينما تماثلت 134 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 87.137 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 26 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

ووفق ذات البيان فقد سجلت 6 سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.