صفر حالة في 17 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 122948 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3007 حالة وفاة.

بينما تماثلت 152 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 78884 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 21 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 4 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.