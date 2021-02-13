صفر حالة في 26 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 110513 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2935 حالة وفاة.

بينما تماثلت 188 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 75876 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و26 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 7 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.