صفر حالة في 27 ولاية وتراجع في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخصين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 112960 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2979 حالة وفاة.

بينما تماثلت 134 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 78036 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و27 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 5 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.