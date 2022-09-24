صفر حوادث مرور عبر “منحدر الموت” في الطريق السيّار بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية والدرك في البويرة، صفر حادث مرور في منحدر “الجباحية” الذي كان يوصف بـ “منحدر الموت”، نظرا لتسجيل أكثر من 04 حوادث في اليوم الواحد، ات سيما وأن أكثر الحوادث كانت تقع بين الوزن الثقيل “الشاحنات والحافلات” والمركبات الأخرى بمنحدر لا يرحم، حيث يصاب يوميا ما بين 02 و 04 أشخاص بجروح وأحيانا يتعدى عدد الضحايا ذلك بكثير.

وقد تم تسجيل حسب أرقام مصالح الحماية المدنية أكثر من 200 حادث سنويا، يسفر عادة بين 180 و 200 جريح، وعدد الموتى يفوق 20 قتيلا، لكن مع تحويل مسار الوزن الثقيل إلى الطريق الوطني رقم 05 عبر منحدر “وادي الرخام” وصولا إلى “زبوجة” والعبور عبر الطريق الوطني بداية من “قالوس” و”عمر” وقبلها بلدية “القادرية”، يوجد محول إلى الطريق السيار بعد مسافة تقدر بـ 25 كلم، فإن تقارير الحماية المدنية تشير إلى عدم وقوع حوادث منذ أكثر من 20 يوما بعد تحويل نسار الوزن الثقيل، مما يوحي أن أسباب الحوادث هي الوزن الثقيل.

وفي انتظار إنجاز ممر خاص بالوزن الثقيل عبر منحدر “بلحنش” للتقليل من الحوادث، فإن الطريق السيار مقطع “البويرة – القادرية” آمن.