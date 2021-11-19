صفعة جديدة للمغرب بخسارة مقعده في المجلس التنفيذي لليونسكو

تتوالي الصفعات الدولية على نظام المخرن بعد خسارته الأربعاء الماضي مقعده في المجلس التنفيذي لليونسكو. وفشله في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لصالحه. ويعتبر هذا إخفاقا سياسيا جديدا للمغرب على الصعيد الدولي.

وبهذا لن يكون المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو بعد حصوله على أقل من 100 صوت خلال الانتخابات التي جرت يوم 17 نوفمبر. وخلفت دولة الكويت المغرب في المجلس بعد حصولها على 153 صوت متبوع بمصر “130 صوت” وتليها الأردن بـ “126 صوت”.

وتعتبر خسارة المخزن لمقعده في اليونيسكو ليس بالإنتكاسة الاولى فقد جمد مجلس الشيوخ الأمريكي في نهاية اكتوبر الماضي الأموال الموجهة لدعم المشاركة المغربية في المناورات العسكرية المشتركة أومتعددة الأطراف ورهنت الهيئة الأمريكية التراجع عن هذا الإجراء بالتوقيع على اتفاق سلام بين المغرب والصحراء الغربية.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قبل شهرين ألغت اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي و الموسعتين للصحراء الغربية المحتلة.

كما إعتبرت المحكمة أن هتين الاتفاقيتين تم توقيعهما في انتهاك لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2016 دون موافقة شعب الصحراء الغربية.

طالع أيضا:

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يمنع إدارة جوبايدن من تمويل اي مناورات عسكرية ثنائية او متعددة الأطراف مع المملكة المغربية. ما لم يبلغ وزير الدفاع لجان الدفاع بالكونغرس. ويثبت لها أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات ملموسة للتوصل باتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.

وقد أتى هذا القرار من خلال قانون المالية لعام 2022 و بموجبه ” لايجوز لوزير الدفاع استخدام اي من الأموال المصرح بتخصيصها بوجب قانون المالية لسنة 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية.

وهذا في اي تمرين ثنائي او متعدد الأطراف يتم تنظيم من طرف وزارة الدفاع الأمريكية وزير الدفاع لجان الدفاع بالكونغرس ويثبت لها أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات ملموسة للتوصل باتفاق سلام نهائيمع الصحراء الغربية.

وللاشارة فقد كانت الضربة السابقة للمخزن من قبل الكونغرس الأمريكي ، منع وزارة الخارجية الأمريكية من إقامة اي قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb