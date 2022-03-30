صفعة will smith ترفع أسهم كريس روك

ارتفعت أسعار تذاكر الجولة الكوميدية للممثل الكوميدي كريس روك، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار. وتلقي روك صفعة من قبل النجم الشهير ويل سميث will smith بحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

كما قالت منصة السوق الثانوية TickPick أن من الأحد حتى الاثنين، باعت الشركة تذاكر لجولة كريس أكثر من بيعها بفيفري. في حين، سجل ارتفاع لسعر التذكرة من 46 دولارا كحد أدنى لكل تذكرة في 18 مارس. إلى 341 دولارا كحد أدنى بعد وقوع الحادثة الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وسيبدأ الممثل الكوميدي كريس روك جولته Ego Death World في 2 أبريل. بعد توقف قصير في مسرح ويلبر في بوسطن ابتداء من الأربعاء.

كما كان الممثل ويل سميث، قد ضرب المقدم كريس روك أثناء تقديمه للحفل، إثر “سخريته” من زوجة سميث جايدا بينكيت. حيث خاطبها روك خلال الحفل قائلا: “أحبك يا جايدا، ولا أطيق الانتظار لرؤيتك في “جي.آي.جين.2”. في إشارة إلى فيلم “جي.آي.جين” الذي مثلت فيه ديمي مور دور امرأة انضمت إلى الجيش الامريكي واضطرت لقص شعرها بأكمله.

لم تجد جايدا النكتة مضحكة، فصعد زوجها ويل سميث إلى خشبة المسرح ووجه صفعة لوجه كريس قبل أن يعود لمقعده. صارخا:” ابعد اسم زوجتي عن فمك القذر”.

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وتفاعل عدد كبير من مشاهير العالم والعرب، مع الحدث الذي أحدث ضجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وهو صفع النجم ويل سميث، لمقدم البرامج كريس روك، على خشبة مسرح الأوسكار.

كما علق عدد من النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، على حادثة صفع النجم العالمي ويل سميث لمقدم البرامج الشهير كريس روك. إذ انقسم الجمهور ما بين مؤيد لهذا التصرف ومعارض له.

ومن جهتها، أيدت الفنانة الإماراتية أحلام أيدت، موقف ويل سميث، ودافعت عن ردة فعله. وأعادت نشر تغريدة تبرر موقف ويل سميث، وعلقت عليها: “وأنا معك، يستحق الضرب بلا إنسانية”.