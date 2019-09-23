صفقات حداد في السكة الحديدية تجرّ بوجمعة طلعي لسجن الحراش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بإيداع الوزير السابق بوجمعة طلعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ومثُل وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بوجمعة طلعي، صبيحة اليوم الاثنين، أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا.

وحسب مصدر موثوق تحدث لـ”النهار أونلاين”، فإن طلعي يشتبه في تورطه في قضايا فساد، تتعلق بقطاعي النقل والأشغال العمومية.

وقال مصدر مطلع على الملف إن طلعي سيواجه 5 تهم هي نفسها التي وجهت لسابقه في وزارة النقل عمار غول.

وكان غول قد وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة.

هكذا كان يتم تضخيم فواتير حداد

ومن بين أهم الملفات التي ورد اسم طلعي فيها، صفقات استفاد منها رجل الأعمال المحبوس علي حداد، منها مشروعي السكة الحديدية بين تيارت وغليزان وتيارت وسعيدة.

ويشتبه في طلعي أنه منح عدة امتيازات غير مبررة لفائدة حداد في صفقات فاز بها لإنجاز مشاريع السكة الحديدية.

ومن بين الشبهات التي تحوم حول تلك الصفقات مراجعة الأسعار من دون مبرر، وإعادة النظر في قيمة الصفقة الأصلية بطريقة مشبوهة، إلى جانب إضافة ملحقات للصفقة.