صفقات لحوم فاسدة تزجّ بالمدير الولائي للخدمات الجامعية في الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بإيداع كل من المدير الولائي للخدمات الجامعية لسيدي بلعباس ومموّن لحوم.

بجامعة “جيلالي ليابس” رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق لثبوت ضلوعهما في قلب فضيحة لحوم فاسدة.

وحسب مصادر”النهار أونلاين”، فإن أوامر الإيداع نفذت في حق المشتبه فيهما، جاءت على إثر تحقيقات معمّقة.

قامت بها الفرقة الاقتصادية لأمن سيدي بلعباس إثر تلقيها لمعلومات أن ذات المتعامل الذي يموّن الإقامات الجامعية لسيدي بلعباس بلحوم غير مطابقة للمعايير.

المتفق عليها في الدّفتر الشروط، حسب الصفقة المبرمة بين الجامعة وبين المموّن.

باعتبار الأخير يستقدم لحوم أقل تكلفة عن لحم الخروف و في بعض الأحيان غير قابلة للاستهلاك.

وأسفرت الفرقة المحققة في الفضيحة، أن المدير الولائي للخدمات بمعية مدير إقامة وسط متواطئان في القضية مع المموّن المتهم الرئيسي.

وفي إنتظار استكمال التحقيقات التي لا تزال متواصلة، إلى حين يحال المشتبه فيهم أمام العدالة للمحاكمة.