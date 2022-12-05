صفقات وهمية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية عبر الفايسبوك

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في باتنة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني. وتمتهن النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” من خلال تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة.

كما جاء في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي، أن الشبكة تضم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 38 سنة. حيث تم توقيف 6 أشخاص منهم ، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار.

وجاءت العملية بعد شكاوي قدمها مواطنون ينحدرون من عدة ولايات من الوطن بخصوص تعرضهم للنصب عبر الفايسبوك. ويتم استدراجهم من خلال صفقات وهمية لبيع أجهزة كهرومنزلية لسلب أموالهم، وفقا لنفس المصدر.

كما مكن العمل بجميع التقنيات وأساليب التحري من حجز مركبتين استعملتا في الجريمة واسترجاع أجهزة كهرومنزلية كانت معدة للبيع. عن طريق النصب، يضيف نفس المصدر. و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، كما جرى توضيحه.