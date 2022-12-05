صفقات وهمية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية عبر الفايسبوك
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في باتنة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني. وتمتهن النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” من خلال تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة.
كما جاء في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي، أن الشبكة تضم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 38 سنة. حيث تم توقيف 6 أشخاص منهم ، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار.
وجاءت العملية بعد شكاوي قدمها مواطنون ينحدرون من عدة ولايات من الوطن بخصوص تعرضهم للنصب عبر الفايسبوك. ويتم استدراجهم من خلال صفقات وهمية لبيع أجهزة كهرومنزلية لسلب أموالهم، وفقا لنفس المصدر.
كما مكن العمل بجميع التقنيات وأساليب التحري من حجز مركبتين استعملتا في الجريمة واسترجاع أجهزة كهرومنزلية كانت معدة للبيع. عن طريق النصب، يضيف نفس المصدر. و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، كما جرى توضيحه.
أصدرت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية باتنة بيانا حول عملية شرطية نوعية قامت بها الفرقة الاقتصادية و المالية. تمكنت خلالها من تفكيك شبكة اجرامية تقوم بتزوير سندات الاقامة و وثائق عدة دول أجنبية.
على غرار تزوير سند اقامة لدولة البرتغال مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و200 مليون سنتيم. وشهادة القبول بإحدى الجامعات الأوروبية. وبطاقة عمل بدولة الامارات العربية المتحدة مقابل مبلغ 83 مليون سنتيم، رخصة سياقة مزورة لدولة البرتغال مقابل 43 مليون سنتيم، وتتكون هذة الشبكة من 6 أشخاص أعمارهم بين 25 و55 سنة، من بينهم صاحب وكالة سياحية بباتنة و ابنه، ومتهم آخر متواجد في أوروبا التي هاجر اليها بطريقة غير شرعية، وحسب بيان خلية الاتصال بأمن ولاية باتنة دائما، فإنه وبعد استصدار أذونات بتفتيش مساكن المتهمين، ومقر الوكالة السياحية تم حجز بطاقتي إقامة محل تزوير صادرة عن دولة البرتغال، 3 جوازات سفر، ومجموعة وثائق ومستندات.