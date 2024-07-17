صفقة انتقال بلومي إلى أولمبيك مارسيليا تسقط في الماء

كشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الأربعاء، عن سقوط صفقة انتقال الدولي الجزائري بشير بلومي إلى أولمبيك مارسيليا في الماء.

و أكدت الموقع المهتم بشؤون انتقال اللاعبين في فترة التحويلات، عن ابتعاد ابن مدينة معسكر عن النادي الناشط في الليغ 1 الفرنسية، لأسباب مجهولة.

كما أكدكد الصحفي سيباستيان دونس الخبر المفاجئ لإبن الأسطورة الجزائرية وعدد من المواقع المهتم بشؤون نادي مارسيليا في شاكلة “ميركاتو لوام” و “أولمبيك مانيفيك”.