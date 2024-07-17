صفقة انتقال بلومي إلى أولمبيك مارسيليا تسقط في الماء
بقلم عزيز طالبي
كشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الأربعاء، عن سقوط صفقة انتقال الدولي الجزائري بشير بلومي إلى أولمبيك مارسيليا في الماء.
و أكدت الموقع المهتم بشؤون انتقال اللاعبين في فترة التحويلات، عن ابتعاد ابن مدينة معسكر عن النادي الناشط في الليغ 1 الفرنسية، لأسباب مجهولة.
كما أكدكد الصحفي سيباستيان دونس الخبر المفاجئ لإبن الأسطورة الجزائرية وعدد من المواقع المهتم بشؤون نادي مارسيليا في شاكلة “ميركاتو لوام” و “أولمبيك مانيفيك”.
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