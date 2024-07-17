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الرياضة

صفقة انتقال بلومي إلى أولمبيك مارسيليا تسقط في الماء

بقلم عزيز طالبي
صفقة انتقال بلومي إلى أولمبيك مارسيليا تسقط في الماء
بلومي
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كشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الأربعاء، عن سقوط صفقة انتقال الدولي الجزائري بشير بلومي إلى أولمبيك مارسيليا في الماء.

و أكدت الموقع المهتم بشؤون انتقال اللاعبين في فترة التحويلات، عن ابتعاد ابن مدينة معسكر عن النادي الناشط في الليغ 1 الفرنسية، لأسباب مجهولة.

كما أكدكد الصحفي سيباستيان دونس الخبر المفاجئ لإبن الأسطورة الجزائرية وعدد من المواقع المهتم بشؤون نادي مارسيليا في شاكلة “ميركاتو لوام” و “أولمبيك مانيفيك”.

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