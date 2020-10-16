صفقة انتقال بن رحمة إلى ويست هام مهددة بالفشل

تسير صفقة انتقال الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من برينتفورد، إلى نادي ويست هام، نحو الفشل، رغم اتمام المفاوضات بين الطرفين.

وكشف دارين لويس، صحفي بجريدة “ميرور” البريطانية، اليوم الجمعة، أن سعيد بن رحمة، فشل في اجتياز الفحص الطبي رفقة ويست هام.

وبالنظر لعدم اتمام، الدولي الجزائري، هذه الخطوة بنجاح، فإن صفقة انتقاله إلى ويست هام هذا الصيف تسير نحو طريق مسدود.

ورغم عدم كشف السبب الرئيسي لفشل بن رحمة، في اجتياز الفحص الطبي، أكد ذات المصدر أن إدارة ويست هام تسعى إلى غاية الدقيقة الأخير من عمر الميركاتو الجاري، لايجاد حل للقضية.