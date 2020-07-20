صفقة انضمام “سليماني” إلى “مارسيليا” تتعقد !

كشفت موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، أن صفقة انضمام الدولي الجزائري “إسلام سليماني”، إلى “أولمبيك مارسيليا” تتعقد.

وأكدت ذات المصادر، أن صراع الأندية الفرنسية حول ضم “السوبر سليم” سيؤثر من دون شك على قيمة الصفقة.

فنادي “ليستر سيتي” لا يزال مصرا على مبلغ 10 ملايين أورو للتخلي عن النجم الجزائري، وإدارة “لوام” كانت مستعد لعرض 6 ملايين أورو بالإضافة إلى 1.5 مليون أورو كحوافز.

في نفس السياق، دخل نادي “موناكو” على الخط بعد رحيل “مورينو” والتعاقد مع “كوفاتش”، المدرب السابق لـ “بايرن ميونيخ” يسعى للحفاظ على ثنائية “سليماني – بن يدر”.

يذكر أن نادي “ليل” يتصدر سباق التعاقد مع “سليماني” وينتظر الضوء الأخضر من النجم الجزائري فقط من أجل حسم الصفقة.