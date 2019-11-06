صفقة بالتراضي لترميم المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي”

وافقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط تتضمن دراسة ومتابعة مشروع تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي”.

ويهدف مشروع هذه الصفقة إلى انجاز دراسة ومتابعة أشغال تهيئة وترميم سجن سركاجي قصد تحويله إلى متحف وطني عمومي، وستجسد هذه الدراسة، بمساهمة تقنيي مكتب الدراسات العمومي للأبحاث والأعمال الهندسية العامة، ومؤرخين وأكاديميين وشهود ممن عايش هذه الحقبة الاستعمارية.

يأتي هذا العرض كتتمة للعرض الذي قدم خلال اجتماع الحكومة يوم 10 جويلية 2019، وللتعليمات الموجهة قصد تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعات الثقافة والمجاهدين والسكن، لمساعدة قطاع العدالة في كل مراحل ترميم الموقع، فبعد أن تم مناقشة مشروع الصفقة والقيام باقتراحات لإثراء مضمونها خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لهذا الغرض تم الاتفاق على أن مشروع الصفقة يستوفي للشروط واقترحت عرضه خلال اجتماع الحكومة.

في تعقيبه على ذلك، أكد الوزير الأول على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة، وهي تتويج للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية بتحويل سجن سركاجي إلى متحف عمومي وطني، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-102 المؤرخ في 29 مارس 2018، والذي سيكون شاهدا على الممارسات اللاإنسانية للاستعمار في بلادنا، ويعكس كفاح وتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته.