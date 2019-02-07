صفقة براهيمي تجر الرئيس السابق لغرناطة إلى أروقة المحاكم

فتح القضاء الإسباني، تحقيقا بخصوص صفقة إنتقال الدولي الجزائري ياسين براهيمي، من ناديه السابق غرناطة الإسباني، إلى بورتو البرتغالي.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن القضاء الإسباني، طالب من الرئيس السابق لغرناطة، إنريكي بينا، توضيحات بخصوص قيمة تحويل براهيمي، إلى بورتو.

وكشف القضاء الإسباني، أن بينا، صرح أن الصفقة، بلغت 6.5 مليون أورو، في حين بلغت قيمتها الحقيقة 10 مليون أورو.

ويواجه إنريكي بينا، تهمة تبييض مبلغ يفوق المليون أورو، بعد اتمام هذه الصفقة، وهو مجبر على تبريرها أمام القضاء الإسباني.

يذكر أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي، انتقل صيف 2014، إلى نادي بورتو البرتغالي، قادما إليه من غرناطة الإسباني.