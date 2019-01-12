صفقة “بودبوز” مع “النسور” في مهب الريح!

أصبحت صفقة إنتقال الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لصفوف نادي “نيس” في مهب الريح، وفقا لما كشفت عنه “ليكيب”، اليوم السبت.

وأشارت الجريدة بأن الرئيس المُستقيل “جون بيار ريفار”، لم يتحصل يوما على تسريح من مالكي الفريق لإتمام المُفاوضات مع اليساري.

وأوضحت بأن الإداري المُخضرم، قرر ونظرا لكثرة العراقيل قرر رمي المنشفة، وإنهاء جميع المُفاوضات مع “ريال بيتيس” بشأن صانع الألعاب.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سوشو” عازم على تغيير الأجواء، هذا الشتاء، بعدما خرج نهائيا من حسابات الطاقم الفني لفريقه الأندلسي.