صفقة تاريخية..تشلسي يُعلن ضم كوكوريلا

كشف اليوم الجمعة، نادي تشلسي الإنجليزي، عن تعاقده مع ظهير برايتون، مارك كوكوريلا، خلال الميركاتو الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لتشلسي، عبر تويتر:”بعد تداول العديد من التقارير في وسائل الإعلام هذا الأسبوع، يمكننا تأكيد توصلنا لاتفاق مع برايتون للتوقيع مع مارك كوكوريلا”.

ووقع اللاعب الإسباني، مارك كوكوريلا، صاحب الـ24 سنة، مع تشلسي على عقد مدته 6 سنوات، دون الكشف عن القيمة المالية.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، أن صفقة إنتقاللا كوكوريلا لتشلسي، قُدرت بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني.