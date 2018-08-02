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صفقة تبادلية بين “اليوفي وميلان” !

الرياضة
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صفقة تبادلية بين “اليوفي وميلان” !
بقلم أمير بهلول

أكد “ماسيمليانو أليغري” مدرب “جوفنتوس”، أن الصفقة التبادلية بين “اليوفي وميلان” مناسبة للفريقين، فالسيدة العجوز حصل على “بونوتشي” و الروسونيري” تعاقد مع “هيغوايين” و”كالدارا”.

واجتاز صباح اليوم الخميس، “البيبيتا” الفحص الطبي مع “ميلان” وسط حضور عدد كبير من جماهير “الروسونيري”.

وقال أليغري عقب هذه الصفقة: “بونوتشي يعود إلينا بعد غيابه لمدة عام، لم يتغير أبدا، وأشكر هيغوايين على ما قدمه للسيدة العجوز والميلان حصل على هدّاف سوبر”.

وأضاف:”آسف من أجل كالدارا، لكن سوق الإنتقالات أجبرنا على هذه الصفقة، بالنسبة لي هو من بين أفضل المدافعين الشباب في إيطاليا”.


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