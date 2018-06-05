صفقة تجديد بن غيث في الإتحاد تتعرقل !

تعرقلت مفاوضات تجديد متوسط ميدان إتحاد العاصمة عبد الروؤف بن غيث مع فريق سوسطارة بسبب الراتب الشهري الذي سيتلقاه لاعب المنتخب الوطني.

وكان بن غيث قد إتفق على رفع راتبه الشهري مع المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار إلا أن مالك أسهم النادي ربوح حداد رفض تلبية مطالب سرّار – 40 مليون شهريا- ما جعل مفاوضات تجديد اللاعب تتأجل إلى وقت لاحق.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد خسر خدمات اللاعب قدور بلجيلالي الذي إنتقل إلى فريق شباب قسنطينةفي صفقة إنتقال حرة، بعد نهاية العقد الذي يربطه بفريق سوسطارة.